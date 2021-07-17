Rize'deki sel felaketini böyle anlattı: Bir anda geldi, ne olduğunu anlamadık...

BİR ANDA GELDİ NE OLDUĞUNU ANLAMADIK

Karali "Irmakta su seviyesi yükseliyordu, evden balkondan izliyorduk yukarısını. Yıkılan ev babaannemin eviydi. Biz diğer evdeydik. Bir anda geldi ne olduğunu anlamadık. Onlara bağırana kadar geldi, sel her şeyi süpürdü, gitti. Irmağın yönü direk eve doğru olsaydı herkes ölmüştü kurtulma şansları yoktu. Gelen ağaç parçaları, kökleri o tarafı biraz kapattı da ev o yüzden tamamen yıkılmadı" diye konuştu.