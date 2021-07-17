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Giriş Tarihi: 17.7.2021 22:09

Şanlıurfa da avukat ve kardeşinin ölümünde tutuklama

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa da avukat ve kardeşinin ölümünde tutuklama

Şanlıurfa'da boşanma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Avukat İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan'ın ölümüyle olaya karıştığı belirlenen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. O A.’nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kavga Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesi 498 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan, mahallede O.A. ile karşılaştı. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen İsa Alkan ile eşinin kardeşi olduğu bildirilen O.A. arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine, O.A., yanında bulundurduğu tabancayla Alkan kardeşleri yaraladı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alkan kardeşler, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Avukat İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan'ın ölümüyle olaya karıştığı belirlenen M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan ve M A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. O A.'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Şanlıurfa da avukat ve kardeşinin ölümünde tutuklama
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