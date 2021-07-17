Şanlıurfa’da avukat ve kardeşi öldürüldü

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi'nde bir sitede Avukat İsa Alkan (38) eşi ile bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyordu ve dün gece yine aile içi tartışma yaşandı. Tartışma eşinin kardeşlerinin de araya girmesi ile evin dışına taştı. İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan (27) yaşadıkları sitenin önünde Alkan'ın kayınbiraderleri ile tartışmaya başladı. Ardından silah sesleri yükseldi, ve iki kardeş vuruldu. Ateş açan iki kişi araçlarla olay yerinden kaçarken güvenlik kamaralarına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü Yaralılardan İsa Alkan (38) ve kardeşi Ömer Alkan (27) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatlarını kaybetti. Polis olaya karışanları yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.