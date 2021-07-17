Şanlıurfa'da kan davası barışla sonuçlandı

7 yıl önce dayı yeğen arasında husumet bulunan Abur ve Bardak aileleri arasında kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada, Dayı Mehmet Abur öldü. İki aile arasında bu olay sonrası başlayan husumetin son bulması için kanaat önderi ve Haltanlı Aşiret dernek Başkanı Erol Günbay'ın, ve doktor Feridun Öncel, iş insanı Mehmet Altındağ, devreye girmesi sonucu ve tarafların olumlu yanıt vermesiyle aileler bir düzenlenen barış yemeğiyle barıştı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yemekte Kuran-ı Kerim okunup taraflar tokalaşarak barıştı. Barış yemeğine Vali yardımcısı Mustafa Akın, kanaat önderleri ile bazı aşiret mensupları katıldı.

Benzer acı olayların yaşanmaması temennisinde bulunan Vali yardımcısı Akın, "Barışa katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Burada sağlanan barış her iki aileye de hayırlı olsun. Barış yemeği vesilesi ile her iki aile arasında bu zamana kadar bir soğukluğun giderilmesi gerçekleştirildi ben her iki aileye böyle bir adım attıkları için teşekkür ediyorum" dedi. Kanaat önderlerinde yaptıkları konuşmalarda bir daha böylesi acı olayların yaşanmaması her iki ailenin mensuplarına barışı devam ettirme dileğinde bulundu.