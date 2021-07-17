Şanlıurfa’da sıcak hava bunaltıyor

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Yazın kendisini iyiden iyiye hissettirdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları artarken, Şanlıurfa'da sıcaklık öğle saatlerinde 42 derece ölçüldü.

Sıcaklığın 42 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da yolculuk eden vatandaşlar, Şanlıurfa-Gaziantep Karayolu Akabe yokuşunda bulunan şelaleli süs havuzunda serinlemeye çalışıyor. Şelale yoldan geçen sürülerin gözde mekanı oldu. Vatandaşlar, buz gibi suya girip şelalenin altında yüzerek serinleme fırsatı buldu. Sıcaklarda seyahat eden yolcular araçların yol kenarına park edip şelalede serinlemeye çalışıyor. Çocuklar şelale yapılacak olan havuz kenarındaki kayalıklardan suya atlayarak keyifli zaman geçiriyor.