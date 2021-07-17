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Giriş Tarihi: 17.7.2021 18:59

Şanlıurfa'da tüp patladı,6 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da tüp patladı,6 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi sanayi sitesinde bulunan oto gaz tamir atölyesinde araç tüpü patladı. Patlama sonucu 6 kişi yaralandı.

Yangın Suruç ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, İlçe merkezinde bulunan sanayi sitesinde oto gaz tamir atölyesinde araç tüpü patladı. Patlamanın etkisi ile işyerinde bulunan 6 kişi hafif yaralandı. Patlamanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi ve İtfaiye sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerin ilk müdahalensin ardından ambulanslarla Suruç devlet hastanesine kaldırılırken patlamanın etkisi ile çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Şanlıurfa'da tüp patladı,6 yaralı
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