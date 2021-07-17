Şanlıurfa'da tüp patladı,6 yaralı

Yangın Suruç ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, İlçe merkezinde bulunan sanayi sitesinde oto gaz tamir atölyesinde araç tüpü patladı. Patlamanın etkisi ile işyerinde bulunan 6 kişi hafif yaralandı. Patlamanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi ve İtfaiye sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerin ilk müdahalensin ardından ambulanslarla Suruç devlet hastanesine kaldırılırken patlamanın etkisi ile çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.