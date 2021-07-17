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Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 17.7.2021 18:41

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte bilet sorgulama ekranı

17 Temmuz sayısal loto çekiliş sonucu için geri sayım başladı. Milli Piyango Online koordinesinde canlı yayın ile gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre, çekilişte kazandıran numaralar belli oluyor. 182 milyon 360 bin TL'yi aşan büyük ikramiyenin bugünkü çekilişte kazananı belli olacak mı merak ediliyor. Önceki Çekilişte 12, 44, 45, 52, 67, 71, 55 kazandıran numaraları ile büyük ikramiyenin çıktığı bir bilet olmamıştı. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 17 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunları her hafta belirli günlerde gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi bugün de yapılacak. 182 milyon TL üzerindeki devreden büyük ikramiye bu akşamki canlı yayın çekilişi ile sahibini arayacak. Peki, Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, 17 Temmuz tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Zengin olma hayalleri kurarak şans oyunu için kuponlarını oluşturan kişiler heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Bu akşam Sayısal Loto sonuçlarının belli olması ile birlikte gözler bilet sorgulama ekranına çevrilecek.

Bugüne ait sonuçlar açıklandığı anda haberimizde olacak.

Önceki Çekiliş sonuçları:

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 14 Temmuz Sayısal Loto sonuçları: 52 - 67 - 45 - 71 - 12 - 44 + 55 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.




SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte bilet sorgulama ekranı
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