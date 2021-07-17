Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunları her hafta belirli günlerde gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi bugün de yapılacak. 182 milyon TL üzerindeki devreden büyük ikramiye bu akşamki canlı yayın çekilişi ile sahibini arayacak. Peki, Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, 17 Temmuz tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Zengin olma hayalleri kurarak şans oyunu için kuponlarını oluşturan kişiler heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Bu akşam Sayısal Loto sonuçlarının belli olması ile birlikte gözler bilet sorgulama ekranına çevrilecek.