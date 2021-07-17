Şehitler fotoğraflarla ölümsüzleşti

Türkiye'de nüfusuna oranla terör ile mücadelede en fazla şehit veren il olan Kırıkkale, kahraman vatan evlatlarını anısını farklı yollarla yaşatmaya devam ediyor. Kırıkkale Belediyesi, şehrin en işlek geçidi olan Şehit Çelebi Bozbıyık geçidinde Kırıkkaleli şehitlerin fotoğraflarını hazırladığı panonun üstünde sergilemeye başladı. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatları ile hassas bir çalışma yürütülerek, kronojik sıralama yapılarak hazırlanan şehitlerimizin fotoğrafları vatandaşlarımız tarafından taktir toplarken, geçidi kullananları duygulandırıyor.

"MİNNET BORCUMUZU ÖDEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Aziz şehitlerimiz, bugün Türk milletinin varlığının, özgürlüğünün ve bağımsızlığının temelidir, bu nedenle onlara ebediyen şükran borçluyuz şeklinde konuşan Saygılı, 'Şehitlerimiz ve gazilerimiz için unutturmamak bizlerin görevidir. Kırıkkale Belediyesi olarak projelerimize devam ederek şehit ve gazilerimize minnet borcumuzu ödemeye çalışacağız. Şehit Çelebi Bozbıyık geçidinde Kırıkkale de doğan ve şehitlik gibi Allah katında yüce bir mertebeye erişen şehitlerimiz, geçidimizde ölümsüz hale getirildi' dedi.

"ANILARINI YAŞATIYORUZ"

Saygılı, "Kırıkkale'miz bayrağını, vatanını, milletini, istikbalini canı pahasına koruyan nice kahramanlar yetiştirmiş bir şehir. Tarih sayfalarında olduğu gibi terörle mücadelede, 15 Temmuz'da, şehitlik ve gazilik ruhuyla hareket etmiş, vatanı uğruna sayısız şehit vermiş bir şehirdir. Bugün bu topraklar içinde özgürce yaşıyorsak bunu bize yaşanabilir bir ülke bırakmak için canlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz." dedi.