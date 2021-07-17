Sel faciasında yaralar sarılıyor

Rize
'de sel ve heyelanlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 103 kişinin tahliye edildiği kentte, ev ve iş yerleri selin sürüklediği moloz, taş ve odunlarla kaplandı. Toprağa gömülen otomobiller yardım ekiplerinin çalışmalarıyla çıkartıldı. Selde hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi toprağa verildi.
KAYIP 2 KİŞİ BULUNAMADI
Sel ve heyelanın etkili olduğu Rize'nin Güneysu
ilçesinde kayıp olduğu bildirilen Hasan Arıcı ve Muradiye
ilçesinde kaybolan Batuhan Delihasan'ı (38) arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik
Komutanlığı personeli yaşanan sel felaketinde kayıp olduğu belirlenen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarında 10 kişilik dalgıç ekibiyle DEGAK (Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma) dere içerisinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Derenin denize aktığı yerde ise 30 kişilik TCSG-95 personeli ve ROV (Su altı görüntüleme cihazı) ile arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik ekiplerinin tüm çabalarıyla devam ediliyor. İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sel ve heyelanın vurduğu bölgelerde incelemelerde bulundu. Bakanlar, Güneysu ilçesinde selin etkilediği caddelerdeki çalışmaları yerinde takip etti, görüştükleri kişilere 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bakanlar, yaraların en kısa sürede sarılacağını belirtti.
1 MİLYON LİRALIK DESTEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, Rize'de sel felaketinde zarar gören ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgeye 1 milyon TL nakdi destek sağlandığını duyurdu. Bakan Yanık psikososyal destek gruplarının da sahada olduğunu açıkladı.
HAYATINI KAYBEDEN 5 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
Rize'nin Güneysu ilçesi ile Muradiye beldesinde yaşanan sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerden 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı. Güneysu ilçesi Ballıdere köyü Onur mahallesinde hayatını kaybeden Aynur Karali (66) ile oğlu Mustafa Karali (35) ve engelli kızı Ayşe Karali için dün Rize şehir merkezindeki Sahil Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
ve Vali Kemal Çeber ile çok sayıda Rizeli katıldı. Cenazeler Ballıdere köyünde toprağa verildi. Muradiye beldesinde heyelan sonucu yıkılan 3 katlı binada cansız bedenleri bulunan Hacere Mert (75) ve eşi Nuri Cemal Mert (80) ise Muradiye Merkez Heleke Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Rize milletvekilleri, yakınları ve belde sakinleri katıldı. Mert çifti beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi.