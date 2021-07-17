Son dakika: Ankara’da DEAŞ operasyonu! 100 saatlik videolar incelendi

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'de kaos ortamı oluşturmak, kutuplaşmayı tetiklemek ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen 9 örgüt üyesi polisin 100 saatlik video incelemesi sonrasında yakalandı. Siber uzmanları tarafından ele geçirilen dijital materyallerde örgütsel dökümanların ele geçirildiği operasyonda, 8'i Irak 1'i Suriye uyruklu 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Türkiye'de kaos ortamı oluşturmak ve kutuplaşmayı tetiklemek, içinde bulunan süreçte yaşanan uluslararası gelişmeler nedeniyle hassaslaşan ortamdan istifade etmek isteyen terör örgütlerinin, provokatif grup veya şahıslarca farklı dinlere mensup vatandaşlara baskı yapıldığı imajını verebilmek adına DEAŞ terör örgütü üyelerinin faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

100 SAATLİK VİDEOLAR İNCELENDİ



İstihbarat birimlerinin de destek verdiği çalışma sonrasında örgüt mensuplarının eylemsel faaliyetlere girme arayışında olabilecekleri değerlendirilerek çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak Ankara'da faaliyet gösteren örgüt üyelerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda örgüte müzahir videolarda yapılan 100 saatlik video incelemeleri ve açık kaynak çalışmaları sonucunda 9 Temmuz'da 8'i Irak, 1'i Suriye uyruklu 9 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.

SİBER UZMANLARI İNCELEDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller Siber Uzmanlarca yapılan geri getirme neticesinde, silinen dokümanlar ve resimler dijital kazıma yapılarak geri getirildi. Yapılan incelemelerde DEAŞ terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf, DEAŞ terör örgütü mensupları tarafından infaz görüntülerine ait fotoğraflar ve DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağına ait görüntülerin yer aldığı fotoğraflar ele geçirildi. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan 9 DEAŞ üyesi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si adli kontrol kararıyla serbest kalırken, 2 zanlı tutuklandı.