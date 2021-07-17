Tatilde bile can kurtardı!

Kocaeli Kandıra İlçesi Kumcağız sahilinde, sabah saatlerinde oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre denize girerek bir süre açıldıktan sonra RİP akıntısına kapılan 2 genç, su içerisinde çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen kıyıda görev yapan cankurtaran ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olaya müdahale eden cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren gençlerden birini hemen kurtardı. Diğerini de 5 dakika sonra sudan çıkartarak karaya getirdi.

CANLA BAŞLA MÜCADELE ETTİ

Bilinci kapalı olan ve adının Mehmet olduğu öğrenilen genci fark eden ve Kandıra'da tatil amaçlı bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Özlem Alkan, hemen olay yerine koştu. Cankurtaranları yönlendiren ve gence müdahalede bulunan Alkan, canla başla mücadele ederek genci hayata döndürdü. Gencin yuttuğu suyu dışarı atmasını ve istiğfar etmesini sağlayan Alkan, daha sonra ambulansa kadarda eşlik etti. Müdahale nedeniyle oldukça yorulan Alkan'a "hocam Allah razı olsun. Genci kurtardınız" denilince, " Sizden de allah razı olsun. Ne demek ya oradan buraya koşamadım. Neyseki yetiştim" diyerek yanıt verdi. Boğulma tehlikesi geçiren genç, daha sonra kontrol amaçlı Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.