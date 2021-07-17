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Giriş Tarihi: 17.7.2021 12:51

Tatilde bile can kurtardı!

ABBAS ÇAKAR
Tatilde bile can kurtardı!

Kocaeli Kandıra İlçesi Kumcağız mevkiinde denize giren 2 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.  Cankurtaranların hızlı müdahalesi ile 1 kişi hemen sudan çıkartılırken, diğeri ise yaklaşık 5 dakika sonra sudan çıkartıldı. Bilinci kapalı olan genç, tesadüfen orada bulunan doktor Özlem Alkan’ın müdahalesi ile hayata döndü.

Kocaeli Kandıra İlçesi Kumcağız sahilinde, sabah saatlerinde oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre denize girerek bir süre açıldıktan sonra RİP akıntısına kapılan 2 genç, su içerisinde çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen kıyıda görev yapan cankurtaran ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olaya müdahale eden cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren gençlerden birini hemen kurtardı. Diğerini de 5 dakika sonra sudan çıkartarak karaya getirdi.

CANLA BAŞLA MÜCADELE ETTİ

Bilinci kapalı olan ve adının Mehmet olduğu öğrenilen genci fark eden ve Kandıra'da tatil amaçlı bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Özlem Alkan, hemen olay yerine koştu. Cankurtaranları yönlendiren ve gence müdahalede bulunan Alkan, canla başla mücadele ederek genci hayata döndürdü. Gencin yuttuğu suyu dışarı atmasını ve istiğfar etmesini sağlayan Alkan, daha sonra ambulansa kadarda eşlik etti. Müdahale nedeniyle oldukça yorulan Alkan'a "hocam Allah razı olsun. Genci kurtardınız" denilince, " Sizden de allah razı olsun. Ne demek ya oradan buraya koşamadım. Neyseki yetiştim" diyerek yanıt verdi. Boğulma tehlikesi geçiren genç, daha sonra kontrol amaçlı Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Tatilde bile can kurtardı!
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