Temizlik görevlisinden bayılan kuşa can suyu

Pendik
'te sıcaktan dolayı susuz kalarak bayılan bir sığırcık kuşuna temizlik görevlisi can suyu verdi. O anlar kameralara yansıdı. İstanbul'da sıcak havalar insanları olduğu kadar hayvanları da etkilemeye devam ediyor. Pendik'te sıcak havalarda susuz kalmasından ötürü bayılan bir sığırcık kuşu ise vatandaşların dikkatini çekti. Pendik Belediyesi'ne bağlı bir temizlik görevlisi ise susuz kalıp bayılan sığırcık kuşunu eline alarak can suyu verdi. Temizlik görevlisinin pet şişe kapağına koyup içirdiği su ile sığırcık kuşu tekrar kendine geldi. Kuşun kendine geldiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.