Tencere için 2 aylık hamile eşini öldürdü

Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde yaşayan S.Y. (17), komşuya verilen tencere yüzünden 2 aylık hamile olan dini nikahlı eşi M.A. (16) ile tartıştı. Öfkelenen S.Y., eşi M.A.'yı sırtından bıçakla yaralayıp kaçtı. Ağır yaralı halde Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A., ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Balıkesir Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi'nde kurtarılamadı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli S.Y., emniyetteki sorgusunun ardından Edremit Adliyesi'ne çıkarıldı. S.Y., Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.