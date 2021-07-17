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Giriş Tarihi: 17.7.2021

Tencere için 2 aylık hamile eşini öldürdü

Tencere için 2 aylık hamile eşini öldürdü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan S.Y. (17), komşuya verilen tencere yüzünden 2 aylık hamile olan dini nikahlı eşi M.A. (16) ile tartıştı. Öfkelenen S.Y., eşi M.A.'yı sırtından bıçakla yaralayıp kaçtı. Ağır yaralı halde Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A., ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Balıkesir Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi'nde kurtarılamadı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli S.Y., emniyetteki sorgusunun ardından Edremit Adliyesi'ne çıkarıldı. S.Y., Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.
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Tencere için 2 aylık hamile eşini öldürdü
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