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Giriş Tarihi: 17.7.2021 15:32 Son Güncelleme: 17.7.2021 15:39

Türkiye'de en çok kullanılan soyadı belli oldu

AA
Türkiye'de en çok kullanılan soyadı belli oldu

Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadları belli oldu. Litesinin ilk üç sırasında Yılmaz, Kaya ve Demir yer alıyor.

Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadlarının ilk üç sırasında Yılmaz, Kaya ve Demir yer alıyor. AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 1 milyon 580 bin 313 kişinin taşıdığı "Yılmaz" Türkiye'de en çok kullanılan soyadı oldu.

"Yılmaz" soyadını sırasıyla "Kaya" ve "Demir" takip etti. İkinci sıradaki Kaya soyadını 1 milyon 154 bin 158 kişi, üçüncü sıradaki Demir soyadını ise 1 milyon 105 bin 381 kişi kullanıyor.

En çok bulunan diğer soyadları ise Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak kayıtlarda dikkati çekiyor.

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Türkiye'de en çok kullanılan soyadı belli oldu
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