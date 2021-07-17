Turkovac’ta 3. doz için 222 gönüllü aranıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Turkovac
-Coronavac
3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi
'nde başladığını bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Turkovac-Coronavac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz."
Koca, gönüllülerin 0312 552 60 19 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabileceklerini belirtti. Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş de 3. doz klinik çalışmayla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Bu çalışmayla Turkovac ve Coronavac aşılarının 3. doz, rapel (pekiştirme) dozdaki etkinliklerini kıyaslayacağız. Her bir kolda 111 olmak üzere 222 gönüllü ile Turkovac ve Coronavac aşısının erken ve geç dönemdeki etkinliklerini kıyaslayacağız. 18-59 yaş grubunda olup 2. doz Sinovac aşısının üzerinden 90 gün geçen gönüllüleri, Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane aşı birimine davet ediyoruz."