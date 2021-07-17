Vali bayram mesajında uyardı: Kurallara uyun, aşınızı yaptırın

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak vatandaşların bayramını kutladı. Vali Gül, vatandaşlardan KOVID-19 kurallarına da uymalarını isteyerek bir an önce herkesin aşı yaptırmasını tavsiye etti.

Vali Gül mesajında şunları dile getirdi:

"Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından Müslümanların birbirleri ile kaynaştığı; başta sevgi ve saygı olmak üzere, milletçe yardım etme fırsatı veren bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İdrakiyle müşerref olduğumuz dini bayramlarımız, özellikle yakınımızdakilerin fark edildiği, gözetildiği ve toplumda açılan yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden serpilip, geliştiği çok özel ve kutsal zaman dilimleridir. İdrak edeceğimiz bu bayram, İslam coğrafyasında ümitsizliklerin ortadan kalkması ve geleceğe umutla bakabilmek için Allah'ın bizlere bir ihsanı ve armağanıdır. Diliyoruz ki; bu bayram dünyada yaşanan bütün zulümlerin ve Koronavirüs Salgını başta olmak üzere bütün önemli hastalıkların son bulduğu, insanlık aleminin rahat bir nefes aldığı bir döneme vesile olur inşallah. Değerli hemşerilerim, pandemi ile mücadelede aşının yaygınlaşması ile son düzlüğe girmiş bulunuyoruz. Salgın Hastalığın tamamen hayatımızdan çıkması için bu zaman dilimini çok iyi değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Ben Gaziantepli hemşerilerimin aşı seferberliğinde de her güzel olayda olduğu gibi en ön safta yer alacağına, ayrıca bayram ziyaretleri başta olmak üzere tüm toplumsal etkinliklerde maske ve mesafe kurallarına uymaya devam edeceğine gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Mübarek Kurban Bayramını en içten duygularımla kutluyor, bayramın tüm ülkemize ve Gazi şehrimize sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün hemşerilerimi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum."