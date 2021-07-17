Vali Yavuz: Aşıda istediğimiz noktada değiliz

Kocaeli'nde bayram süresince alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı sonrası, koronavirüs ve aşılama ile ilgili açıklamalarda bulunan ve Kocaeli olarak pek çok alanda iyiyiz diyen Vali Yavuz, aşılama çalışmalarında istenilen noktada olunmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Standardı çok yüksek bir şehir burası ama aşılamada istediğimiz noktaya henüz gelemedik. Ama geleceğiz. Vaka sayıları düşmüştü, şimdi tekrardan yükselmeye başladı. Bugün itibariyle 1 milyon 446 bin doz aşı yapılmış ve bizim hedefimiz ise 1 milyon 488 bin aşılamadır. Bu aşı konusunu daha dikkatli bir şekilde çalışalım, aşı olunması noktasında olabildiğince ikna çalışmalarına devam edelim. Temennimiz bir an önce aşılama hedefine ulaşarak, pandemiyi gündemimizden çıkarmaktır." dedi.

DİKKAT EDELİM

Covid-19 pandemisi ile olan mücadelemiz devam ediyor diyen Vali Yavuz; "Sevdiklerimizle aramıza kapanamaz mesafelerin girmemesi için, bayram ziyaretlerimizde temizlik, maske, mesafeye dikkat edelim. Ayrıca, özellikle bu ziyaretler için yapılacak yolculuklarda trafik kurallarına mutlaka uyalım" şeklinde konuştu.