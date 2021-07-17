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Giriş Tarihi: 17.7.2021 10:45 Son Güncelleme: 17.7.2021 10:46

Vali Yavuz: Aşıda istediğimiz noktada değiliz

ABBAS ÇAKAR
Vali Yavuz: Aşıda istediğimiz noktada değiliz

Kocaeli’nde, bayram süresince yollarda oluşabilecek yoğunluk nedeniyle, alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı sonrasında aşılama ile ilgili bir açıklamada bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Aşıda istediğimiz noktada değiliz” dedi.

Kocaeli'nde bayram süresince alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı sonrası, koronavirüs ve aşılama ile ilgili açıklamalarda bulunan ve Kocaeli olarak pek çok alanda iyiyiz diyen Vali Yavuz, aşılama çalışmalarında istenilen noktada olunmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Standardı çok yüksek bir şehir burası ama aşılamada istediğimiz noktaya henüz gelemedik. Ama geleceğiz. Vaka sayıları düşmüştü, şimdi tekrardan yükselmeye başladı. Bugün itibariyle 1 milyon 446 bin doz aşı yapılmış ve bizim hedefimiz ise 1 milyon 488 bin aşılamadır. Bu aşı konusunu daha dikkatli bir şekilde çalışalım, aşı olunması noktasında olabildiğince ikna çalışmalarına devam edelim. Temennimiz bir an önce aşılama hedefine ulaşarak, pandemiyi gündemimizden çıkarmaktır." dedi.

DİKKAT EDELİM

Covid-19 pandemisi ile olan mücadelemiz devam ediyor diyen Vali Yavuz; "Sevdiklerimizle aramıza kapanamaz mesafelerin girmemesi için, bayram ziyaretlerimizde temizlik, maske, mesafeye dikkat edelim. Ayrıca, özellikle bu ziyaretler için yapılacak yolculuklarda trafik kurallarına mutlaka uyalım" şeklinde konuştu.

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Vali Yavuz: Aşıda istediğimiz noktada değiliz
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