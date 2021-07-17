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Giriş Tarihi: 17.7.2021 14:25

Yaya yollarına girenlere anında ceza

ABBAS ÇAKAR
Yaya yollarına girenlere anında ceza

Kocaelilerin İzmit ilçesinde nefes aldığı, özellikle yaz aylarında akın ettiği Sekapark’ta, yasak olduğu halde yaya yollarına giren motosikletlilere idari ceza uygulandı.

İzmit İlçesinde, insanların kent merkezinden uzaklara gitmeden hem denizin mavisini, hem de doğanın yeşilini bir arada bulduğu Sekapark, özellikle kısıtlamalar sonrası vatandaşın sıcak yaz günlerinde dinlenmek için ilk adresleri haline geldi. Artan kalabalık ile birlikte, bazı motosiklet sürücülerinin yaya yollarında seyretmeye başlaması ve vatandaşlar için tehlike oluşturması üzerine, belediye zabıta ekipler ile emniyet güçleri harekete geçti. Yasak olduğu halde Sekapark içerisinde yaya yollarına girerek vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere idari ceza uygulandı. Emniyet ve zabıta ekiplerinin, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla, denetimlerine aralıksız olarak devam edecekleri öğrenildi.

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Yaya yollarına girenlere anında ceza
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