Yaz spor okulu öğrencilerine ücretsiz malzeme verildi

Çaydeğirmeni Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında açtığı voleybol, futbol, tenis, hentbol gibi sportif kursların yanında bağlama kursu da açıyor. Kurslara katılmak isteyenlerin son başvuru tarihinin 1 Ağustos 2021 olduğunu açıklayan Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, 'Belediyecilik, yol, su ve kanalizasyondan ibaret değildir" dedi.
Gebeş yaptığı açıklamada, "Devrek İlçemizin değerli kaymakamı Ümit Altay ile beraber yaz spor okullarımızı ziyaret ettik. Genç sporcularımız ve velileri ile bir araya geldik. Ücretsiz olarak düzenlemiş olduğumuz yaz spor okulu sporcularına ücretsiz olarak forma, şort ve tozluk hediye ettik" diye konuştu.
Devrek Kaymakamı Ümit Altay da, yaz spor okulu sporcularına ücretsiz olarak malzeme dağıtım programında yaptığı konuşmada, "İlçemize bağlı Çaydeğirmeni Belde Belediye Başkanımız Satılmış Gebeş belediye olarak güzel bir çalışma başlattı. Hem yaz spor okullarını herkese bedava yaptı. Hem de malzemelerini bedava dağıttı" diye konuştu. Altay, törenin ardından beldede yapılan çalışmaları gezerek Belediye Başkanı Satılmış Gebeş'ten bilgi aldı.