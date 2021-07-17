Yaz spor okulu öğrencilerine ücretsiz malzeme verildi



Devrek Kaymakamı Ümit Altay da, yaz spor okulu sporcularına ücretsiz olarak malzeme dağıtım programında yaptığı konuşmada, "İlçemize bağlı Çaydeğirmeni Belde Belediye Başkanımız Satılmış Gebeş belediye olarak güzel bir çalışma başlattı. Hem yaz spor okullarını herkese bedava yaptı. Hem de malzemelerini bedava dağıttı" diye konuştu. Altay, törenin ardından beldede yapılan çalışmaları gezerek Belediye Başkanı Satılmış Gebeş'ten bilgi aldı.