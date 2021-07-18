20 yıllık cinayeti şişedeki parmak izi çözdü

Ramazan Aksu, Üsküdar Kiraztepe Mahallesi'nde 14 Temmuz 2001'de 7 yerinden bıçaklandıktan sonra çarşafla boğazına düğüm atılarak öldürüldü. 3 farklı parmak izine rastlandı ancak şüpheliler tespit edilemedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, yeni deliller ışığında, zamanaşımına iki gün kala, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir'in talimatıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.



Yunus B.

Olay tarihinde cinayet evinde ulaşılan bira şişesinde parmak izi çıkan Ramazan A. da gözaltına alınanlardan biri oldu. Ramazan A., ifadesinde tüm suçlamaları reddetti. 3 şüpheli emniyetteki sorgusu ardından Anadolu Adliyesi'ne götürülerek Sulh Ceza Hâkimliğinde hakim karşısına çıktı. Ramazan A. tutuklanırken, şüpheli Yunus B. ev hapsi aldı. Sinan E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.