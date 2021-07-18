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Giriş Tarihi: 18.7.2021

20 yıllık cinayeti şişedeki parmak izi çözdü

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
20 yıllık cinayeti şişedeki parmak izi çözdü

Üsküdar’da 2001’de öldürülen Ramazan Aksu (57) cinayeti zamanaşımına iki gün kala çözüldü. Zanlıya, evdeki bira şişesi üzerinde bulunan parmak iziyle ulaşıldığı öğrenildi

Ramazan Aksu, Üsküdar Kiraztepe Mahallesi'nde 14 Temmuz 2001'de 7 yerinden bıçaklandıktan sonra çarşafla boğazına düğüm atılarak öldürüldü. 3 farklı parmak izine rastlandı ancak şüpheliler tespit edilemedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, yeni deliller ışığında, zamanaşımına iki gün kala, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir'in talimatıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.


Yunus B.

Olay tarihinde cinayet evinde ulaşılan bira şişesinde parmak izi çıkan Ramazan A. da gözaltına alınanlardan biri oldu. Ramazan A., ifadesinde tüm suçlamaları reddetti. 3 şüpheli emniyetteki sorgusu ardından Anadolu Adliyesi'ne götürülerek Sulh Ceza Hâkimliğinde hakim karşısına çıktı. Ramazan A. tutuklanırken, şüpheli Yunus B. ev hapsi aldı. Sinan E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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20 yıllık cinayeti şişedeki parmak izi çözdü
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