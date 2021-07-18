7 bin 666 yeni vaka, 38 vefat

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dün 234 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 5 bin 490 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62.61, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 32.79 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz olarak 572 bin 154 aşı uygulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım" çağrısı yaptı.