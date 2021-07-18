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Giriş Tarihi: 18.7.2021 11:24

Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga: Hamamcı öldü!

DHA
Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga: Hamamcı öldü!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, hamam işletmecisi Hilmi Coşkun (61), müşterilerle çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitirdi, oğlu ise yaralandı. Polis, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Ali Efendi Mahallesi Buğday Pazarı Sokağı'ndaki hamamda meydana geldi. Hamam işletmecisi Hilmi Coşkun, oğlu ve müşterileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Hamamda bıçaklı kavga: Hamam sahibi öldü, 10 kişi gözaltına alındı | Video

Kavgada yaralanan Hilmi Coşkun ve oğlu, ihbarla hamama gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Hilmi Coşkun, sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlunun tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.

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Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga: Hamamcı öldü!
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