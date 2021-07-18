Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga: Hamamcı öldü!

Hamamda bıçaklı kavga: Hamam sahibi öldü, 10 kişi gözaltına alındı | Video

Kavgada yaralanan Hilmi Coşkun ve oğlu, ihbarla hamama gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Hilmi Coşkun, sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlunun tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.