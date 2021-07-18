Antalya'da acı olay: Polis memuru ile oğlu öldü, anne komada!

Kazada, İsa Karadine yaşamını yitirdi. Karadine'nin eşi Hazal ve oğlu Emir Çetin Karadine ile aynı otomobildeki Elmas Tezcan (52) ve diğer otomobilin sürücüsü Barışcan Çakıroğlu ile yanındaki Elif Şahin (26) yaralandı. Karadine'nin oğlu Emir Çetin Karadine de ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.