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Giriş Tarihi: 18.7.2021 13:36 Son Güncelleme: 18.7.2021 13:39

Antalya'da acı olay: Polis memuru ile oğlu öldü, anne komada!

DHA
Antalya'da acı olay: Polis memuru ile oğlu öldü, anne komada!

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki araç çarpıştı. Korkunç kazada ağır yaralanan polis memuru İsa Karadine (33) ile oğlu Emir Çetin Karadine (5) kurtarılamadı. Anne Hazal Karadine'nin (29) ise tedavisi sürüyor...

Konya- Antalya karayolunun Akseki ilçesi Gökçebel mevkisinde dün sabah saatlerinde Barışcan Çakıroğlu yönetimindeki 06 BTT 468 plakalı otomobille İsa Karadine yönetimindeki 06 HZL 76 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, İsa Karadine yaşamını yitirdi. Karadine'nin eşi Hazal ve oğlu Emir Çetin Karadine ile aynı otomobildeki Elmas Tezcan (52) ve diğer otomobilin sürücüsü Barışcan Çakıroğlu ile yanındaki Elif Şahin (26) yaralandı. Karadine'nin oğlu Emir Çetin Karadine de ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

EŞİNİN DURUMU AĞIR

Manavgat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hazal Karadine'nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Hazal Karadine'nin beyninde ödem oluştuğu ve kanaması bulunduğu, ayrıca kaburga ve kollarında kırıklar olduğu ifade edildi.

Yoğun bakım ünitesinde uyutularak tedavisine devam edilen Karadine için doktorlar ilk 48 saatin çok önemli olduğunu belirtti.


CENAZELER ÇORUM'A GÖNDERİLDİ

Bu arada, İsa Karadine ve Emir Çetin Karadine'nin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından dün akşam saatlerinde yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Çorum'a götürüldü.

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Antalya'da acı olay: Polis memuru ile oğlu öldü, anne komada!
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