Antalya'da kaybolan Ecrin için herkes seferber oldu! Küçük kız her yerde aranıyor

Olay, saat 15.00 sıralarında Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde meydana geldi. Babaannesi Fatma K.'nin evde bulunduğu bir sırada kapının önünde oynayan Ecrin K., bir anda gözden kayboldu.
TORUNUNU BULAMAYINCA YARDIM İSTEDİ
Dışarı çıktığında torunu Ecrin'i bulamayan babaanne çevrede arama yaptı. Bir süre aradıktan sonra Ecrin'i bulamayan babaanne, komşulardan yardım istedi.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Tüm aramalara rağmen bulanamayan Ecrin K. için komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve İHH İnsani Arama ve Kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi.
HABERİ ALINCA OLAY YERİNE GELDİLER
Engelli çocukları Mehmet'in yoğun bakım tedavisi gördüğü Antalya'daki hastanede bulunan baba ve anne de kızlarının kaybolduğu haberini alınca olay yerine geldi.
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Küçük Ecrin'in bölgedeki seraları sulamak amacıyla kullanılan Beşgöz Deresi'ne düşmüş olabileceğinden şüphelenilerek, balık adamlar ve diğer ekipler eşliğinde arama çalışması yapıldı. Derenin yaklaşık 2 kilometrelik bölümünde yapılan aramalarda herhangi bir sonuç elde edilemedi. Ecrin K.'nin bulunması için aramalar sürüyor.