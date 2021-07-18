Kurban Bayramı arefesi Pazartesi günü tatil mi olacak? 19 Temmuz 2021 Arefe günü resmi tatil mi yarım gün mü?

Arefe günü resmi tatil mi sorusu milyonların gündemindeki yerini aldı. Kurban Bayramı tatili bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 9 gün olarak ilan edilmişti. Çeşitli kurum ve kuruluşlar bu kapsamda belirlenen tarihlerde hizmetlerine ara verirken kargo, banka, eczane, devlet daireleri gibi işyerlerinin arefe günü açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 19 Temmuz Pazartesi Arefe günü resmi tatil mi yarım gün mü? İşte detaylar…
19 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
Beklenen bayram tatili açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi Buna göre, ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yaptı. ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.''
19 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?
Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 19 Temmuz'un da yarım gün olmasıyla birçok kurum yarım gün çalışmış olacak.
BANKALAR İDARİ TATİLDE AÇIK MI?
Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor. Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu.