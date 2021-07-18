Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı arefesi Pazartesi günü tatil mi olacak? 19 Temmuz 2021 Arefe günü resmi tatil mi yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 18.7.2021 07:20 Son Güncelleme: 18.7.2021 07:20

Kurban Bayramı arefesi Pazartesi günü tatil mi olacak? 19 Temmuz 2021 Arefe günü resmi tatil mi yarım gün mü?

Kurban Bayramı arefesi Pazartesi günü tatil mi olacak? 19 Temmuz 2021 Arefe günü resmi tatil mi yarım gün mü?

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte bayrama yalnızca üç gün kaldı. Milyonlar 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi “Arefe günü resmi tatil mi yarım gün mü?” sorularına internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Dört gün sürecek bayramda bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve çeşitli iş yerleri resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek. Özellikle banka gibi kurumlarda işlem yapması gereken vatandaşlar bu noktada gözünü arefe gününe çevirdi. Peki, 19 Temmuz Pazartesi Arefe günü resmi tatil mi yarım gün mü? İşte detaylar…

Arefe günü resmi tatil mi sorusu milyonların gündemindeki yerini aldı. Kurban Bayramı tatili bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 9 gün olarak ilan edilmişti. Çeşitli kurum ve kuruluşlar bu kapsamda belirlenen tarihlerde hizmetlerine ara verirken kargo, banka, eczane, devlet daireleri gibi işyerlerinin arefe günü açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 19 Temmuz Pazartesi Arefe günü resmi tatil mi yarım gün mü? İşte detaylar…

Arefe günü tatil mi? 2021 19 Temmuz Pazartesi resmi kurumlar ve devlet daireleri açık mı, çalışıyor mu?

19 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Beklenen bayram tatili açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi Buna göre, ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yaptı. ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.''

19 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 19 Temmuz'un da yarım gün olmasıyla birçok kurum yarım gün çalışmış olacak.

Arefe günü tatil mi? 2021 19 Temmuz Pazartesi resmi kurumlar ve devlet daireleri açık mı, çalışıyor mu?

BANKALAR İDARİ TATİLDE AÇIK MI?

Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor. Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu.

19 Temmuz’da bankalar açık mı? 19 Temmuz Arefe Gününde bankalar tatil mi, çalışıyor mu?

Bu bağlamda, bankaların 19 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'a kadar açık olduğu söylenebilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban Bayramı arefesi Pazartesi günü tatil mi olacak? 19 Temmuz 2021 Arefe günü resmi tatil mi yarım gün mü?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA