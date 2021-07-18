Arefe günü adliyeler açık mı? Arefe günü ve bayramda adliyeler çalışıyor mu?

Kurban Bayramı arefe günü olan 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü adliyelerde işi olanlar merakla "Arefe günü adliyeler açık mı?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.
Arefe ve Kurban Bayramı'nda adliyeler açık mı sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar şöyle;
Arefe günü idari, 2021 Kurban Bayramı'nın ise resmi tatil olacağı bilinirken adliyelerin çalışma durumu şu şekilde;
Arefe ve Kurban Bayramı boyunca devlet dairesi olan adliyeler kapalı olacak. Adliyeler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.
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