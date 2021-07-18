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Giriş Tarihi: 19.7.2021 00:09 Son Güncelleme: 19.7.2021 00:09

Arefe günü adliyeler açık mı? Arefe günü ve bayramda adliyeler çalışıyor mu?

Arefe günü adliyeler açık mı? Arefe günü ve bayramda adliyeler çalışıyor mu?

2021 yılında 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arefesinde adliyelerin açık olup olmadığını öğrenmek isteyenler “Arefe günü adliyeler açık mı?” sorularına cevap aramayı sürdürüyor. İdari izin ilan edilen 19 Temmuz Kurban Bayramı arefe günü ve bayramda adliyeler açık mı, çalışıyor mu? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Kurban Bayramı arefe günü olan 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü adliyelerde işi olanlar merakla "Arefe günü adliyeler açık mı?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA ADLİYELER AÇIK MI?

Arefe ve Kurban Bayramı'nda adliyeler açık mı sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar şöyle;


BUGÜN ADLİYELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü idari, 2021 Kurban Bayramı'nın ise resmi tatil olacağı bilinirken adliyelerin çalışma durumu şu şekilde;

Arefe ve Kurban Bayramı boyunca devlet dairesi olan adliyeler kapalı olacak. Adliyeler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.


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Arefe günü adliyeler açık mı? Arefe günü ve bayramda adliyeler çalışıyor mu?
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