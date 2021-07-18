Arefe günü eczaneler açık mı? Arefe günü ve Bayram’da eczaneler çalışıyor mu?

2021 Kurban Bayramı arefesi olan 19 Temmuz 2021 tarihinde ilaç, sağlık araç - gereç ve malzemelerine ihtiyaç duyanlar, eczanelerin açık olup olmadığını öğrenmek isteyerek arefe günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu? sorusu üzerinden bilgi edinmek amacıyla araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.
Arefe günü ve Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı, çalışıyor mu? sorusu yanıtları ve merak edilen tüm detaylar şöyle;
Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. Yani yarın eczaneler açık olup, yarım gün çalışacak.
19 Temmuz'da eczaneler yarım gün çalışacak. Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.
Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.
Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.
Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.