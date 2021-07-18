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Giriş Tarihi: 18.7.2021 23:19 Son Güncelleme: 18.7.2021 23:19

Arefe günü eczaneler açık mı? Arefe günü ve Bayram’da eczaneler çalışıyor mu?

Arefe günü eczaneler açık mı? Arefe günü ve Bayram’da eczaneler çalışıyor mu?

Kurban Bayramı arefesini idrak ettiğimiz bu güzel günde ilaç ve diğer pek çok sağlık malzemesine ihtiyaç duyanlar Arefe günü ve Bayram’da eczaneler açık mı, çalışıyor mu? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İdari tatil ilan edilen 19 Temmuz arefe günü ve bayramda eczaneler açık mı, çalışıyor mu? sorusunun yanıtları ve diğer tüm detaylar.

2021 Kurban Bayramı arefesi olan 19 Temmuz 2021 tarihinde ilaç, sağlık araç - gereç ve malzemelerine ihtiyaç duyanlar, eczanelerin açık olup olmadığını öğrenmek isteyerek arefe günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu? sorusu üzerinden bilgi edinmek amacıyla araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü ve Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı, çalışıyor mu? sorusu yanıtları ve merak edilen tüm detaylar şöyle;



BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. Yani yarın eczaneler açık olup, yarım gün çalışacak.



AREFE GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

19 Temmuz'da eczaneler yarım gün çalışacak. Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.



NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Arefe günü eczaneler açık mı? Arefe günü ve Bayram’da eczaneler çalışıyor mu?
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