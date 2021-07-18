Arefe günü eczaneler açık mı? Arefe günü ve Bayram’da eczaneler çalışıyor mu?

2021 Kurban Bayramı arefesi olan 19 Temmuz 2021 tarihinde ilaç, sağlık araç - gereç ve malzemelerine ihtiyaç duyanlar, eczanelerin açık olup olmadığını öğrenmek isteyerek arefe günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu? sorusu üzerinden bilgi edinmek amacıyla araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü ve Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı, çalışıyor mu? sorusu yanıtları ve merak edilen tüm detaylar şöyle;