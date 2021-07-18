Kurban Bayramı öncesi PTT ve noterlerin çalışma saatleri gündeme geldi. Noterde ve PTT'de işleri olan vatandaşlar bayram öncesi işlemlerini eksiksiz şekilde tamamlamak istiyor. Bu nedenle; "Arefe Günü PTT ve noter açık mı? 19 Temmuz Pazartesi günü Yarın nöbetçi noter ve PTT açık mı, çalışıyor mu?" sorularına yanıt arayanların sayısı giderek artıyor. Peki; Arefe Günü PTT ve noter açık mı? 19 Temmuz Pazartesi günü Yarın nöbetçi noter ve PTT açık mı, çalışıyor mu?
NOTERLER PAZARTESİ AÇIK MI?
Noterler Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak çalıştığı, Adalet Bakanlığı personellerinin ise idari izin ve resmi tatil dolayısıyla pazartesi günü mesaide olmayacak olması, noterlerin Kurban Bayramının sona ermesinin ardından çalışmaya başlaması anlamına gelecek.
AREFE GÜNÜNDE PTT, NOTER, BORSA RESMİ DAİRELER ÇALIŞIYOR MU?
Arefe günü yarım gün olduğu için PTT, noter, borsa resmi dairelerde yarım gün çalışacak. Dolayısıyla arefe günü tam gün çalışan kişiler, yarım günlük mesai ücreti alma hakkına sahiptir.