Avukatı ve kardeşini kayınbirader öldürdü

Şanlıurfa
'da
eşiyle boşanma aşamasında
olan Avukat İsa Alkan
ve kardeşi
Ömer Alkan, avukatın
kayınbiraderi
tarafından öldürüldü.
Olay Haliliye
ilçesinde Tema
Yeşilvadi Sitesi'nde
önceki gece yaşandı.
İddiaya göre Avukat
İsa Alkan (38) eşi ile bir süredir
şiddetli geçimsizlik yaşıyordu
ve yine aile içi tartışma
yaşandı. Tartışma
eşinin kardeşlerinin
de araya girmesi
ile evin dışına taştı.
Avukat Alkan evin
önünde kayınbiraderi
A.Ö ile tartışmaya
başladı. A.Ö. tabancayla
avukat ile kardeşi
Ömer Alkan'ı
(27) vurarak öldürdü.
Polis, A.Ö.'yü yakaladı.