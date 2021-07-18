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Giriş Tarihi: 18.7.2021

Avukatı ve kardeşini kayınbirader öldürdü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Avukatı ve kardeşini kayınbirader öldürdü
Şanlıurfa'da eşiyle boşanma aşamasında olan Avukat İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan, avukatın kayınbiraderi tarafından öldürüldü. Olay Haliliye ilçesinde Tema Yeşilvadi Sitesi'nde önceki gece yaşandı. İddiaya göre Avukat İsa Alkan (38) eşi ile bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyordu ve yine aile içi tartışma yaşandı. Tartışma eşinin kardeşlerinin de araya girmesi ile evin dışına taştı. Avukat Alkan evin önünde kayınbiraderi A.Ö ile tartışmaya başladı. A.Ö. tabancayla avukat ile kardeşi Ömer Alkan'ı (27) vurarak öldürdü. Polis, A.Ö.'yü yakaladı.
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Avukatı ve kardeşini kayınbirader öldürdü
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