Ayrıldığı kız arkadaşı hayatını kabusa çevirdi! Adam tutup eski erkek arkadaşını dövdürmüş

"CİNSEL İLİŞKİYLE TEHDİT ETTİ"

Toprak: Beni "Asla durmayacağım, annem babam ölse bile seni hapse attıracağım" diyerek tehdit etmeye devam etti. Başka erkeklerle cinsel ilişki yaşayıp benden intikam alacağını, beni hapse attıracağını yineliyordu. Ciddi anlamda paniğe kapıldığım için sevgilimden ayrılma kararı aldım. Her şeyin normalleşmesini beklerken bana "Ondan ayrılmanı kabul etsem de bir başkasına dokunmanın intikamını seni hapse attırarak alacağım" dedi.



Toprak: Polise asılsız şikayetlerde bulunup planını gerçekleştirmeye çalıştı. Defalarca kez çıkarttığı uzaklaştırma kararlarını ihlal ettiğimi beyan edip beni hapse attırmaya çalıştı. Beni hapse attırmayı başaramayınca, ev adresim, telefon numaram ve tüm bilgilerimi etrafında bulunan 4 ayrı şahısa verdi. O 4 şahısı azmettirerek evime yolladı, haberim bile olmadan evime gelen 4 şahıstan 3'ü tarafından darp edilip kafamdan bıçaklandım.