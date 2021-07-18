Ayrıldığı kız arkadaşı hayatını kabusa çevirdi! Adam tutup eski erkek arkadaşını dövdürmüş

Sosyal medyada sıkça sesini duyurmaya çalışan eski sevgili kurbanlarının son örneklerinden biri de Emir Toprak isimli genç sosyal medya kullanıcısı oldu. Eski sevgilisi B.K. ile 1 yıl sürdürdüğü ilişkisini sonlandırmasıyla hayatı kabusa dönen genç adam, yaşadığı dehşeti sosyal medya hesabından paylaştı. İddiaya göre B.K. ile ayrıldıktan 4 ay sonra yeni bir ilişkiye başlayan Emir Toprak, eski sevgilisinin kendisini tehdit etmesiyle yeni ilişkisini sonlandırmak zorunda kaldı. Ancak bu ayrılık eski sevgilisinin tehditlerini sonlandırmadı. Toprak'ın iddiasına göre eski sevgilisi B.K.'nın azmettirdiği bir grup, sokak üzerinde tek başına yakaladıkları genç adama bıçakla saldırdı. Başından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan genç adam, yaşadığı olayın ardından soluğu mahkemede aldı. Aradan geçen 2 yılın ardından bıçaklı saldırganlara bin lira ceza kesildi.
"AYRILACAKSIN YOKSA İNTİHAR EDERİM"
Alınan karara isyan eden Toprak, yaşadığı süreci şu ifadelerle anlattı: 2018 yılında, adını bile anmak istemediğim bir kızla sevgiliydim. Kendisiyle 1 yıl sevgili kaldık, sonra ayrıldık. 5 ayın ardından yeni bir ilişkiye başladım. Ayrıldığım şahıs beni tehdit etmeye başladı. Bana "O kızdan ayrılacaksın yoksa intihar ederim." tarzında mesajlar atmaya başladı. Ben de onu arayarak intihara teşebbüs etmesini engellemeye çabaladım.
"CİNSEL İLİŞKİYLE TEHDİT ETTİ"
Toprak: Beni "Asla durmayacağım, annem babam ölse bile seni hapse attıracağım" diyerek tehdit etmeye devam etti. Başka erkeklerle cinsel ilişki yaşayıp benden intikam alacağını, beni hapse attıracağını yineliyordu. Ciddi anlamda paniğe kapıldığım için sevgilimden ayrılma kararı aldım. Her şeyin normalleşmesini beklerken bana "Ondan ayrılmanı kabul etsem de bir başkasına dokunmanın intikamını seni hapse attırarak alacağım" dedi.
Toprak: Polise asılsız şikayetlerde bulunup planını gerçekleştirmeye çalıştı. Defalarca kez çıkarttığı uzaklaştırma kararlarını ihlal ettiğimi beyan edip beni hapse attırmaya çalıştı. Beni hapse attırmayı başaramayınca, ev adresim, telefon numaram ve tüm bilgilerimi etrafında bulunan 4 ayrı şahısa verdi. O 4 şahısı azmettirerek evime yolladı, haberim bile olmadan evime gelen 4 şahıstan 3'ü tarafından darp edilip kafamdan bıçaklandım.
"ERKEĞİM DİYE CİDDİYE ALINMADIM"
Genç adam "Darp raporu alarak şikayetçi oldum. Tam 2 yıl sonra bu ay dava sonuçlandı. B K.'ya beraat verildi, bıçaklı saldırıyı düzenleyen erkek şahıslara ise bin lira para cezası verildi. Bu olayı uzun zamandır gündeme getirmeye çalışsam da erkek olmam 'yüzünden' mağduriyetim ve adalet arayışım 'ciddi' bir kamuoyu yaratmaya yetmedi. Hakimlerden savcılara, avukatlardan polislere kadar içinde bulunduğum durum ne yazık ki hep basit görülüp geçiştirilmeye çalışıldı. Darp edildiğimi, bıçaklandığımı, psikolojik şiddete maruz kalıp bir kadının azmettirmesi sonucu hayatımın neredeyse elimden alınacağını beyan edip açık bir şekilde tüm olanları dile getirdiğim için üstelik bir de suçlandım" diye konuştu.
"ADALET ARIYORUM"
Toprak "'Erkek' adam olduğum için bunlara göğüs gerip kabullenmem, uzatmamam, toplumun dayattığı cinsiyet rollerine göre hareket etmem beklendi. Bu olayın mağduriyet boyutunu cinsiyet faktörü üzerinden ele alanlar cinsiyetçidir. Aynı olayı bir kadın yaşasa sosyal medyayı yangın yerine çevirecek olanların iki yıldır dile getirdiğim bu olaya karşı sessiz kalmasını samimiyetsiz buluyorum. ADALET ARIYORUM" ifadelerini kullandı.