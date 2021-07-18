Başkent’te kaza: 6’sı çocuk 17 yaralı

Kaza, Çevre Yolu Bağlıca mevkiinde meydana geldi. İstanbul Yolu'na hareket eden araç karşı şeride geçtikten sonra ilk olarak minibüse ardından ise başka bir araca çarptı. Çarpma sonucunda minibüs refüje çıktı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.