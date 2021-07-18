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Giriş Tarihi: 18.7.2021 16:49

Başkent’te kaza: 6’sı çocuk 17 yaralı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Başkent’te kaza: 6’sı çocuk 17 yaralı

Ankara’da, 2 otomobil ile 1 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6’sı çocuk 17 kişi yaralandı.

Kaza, Çevre Yolu Bağlıca mevkiinde meydana geldi. İstanbul Yolu'na hareket eden araç karşı şeride geçtikten sonra ilk olarak minibüse ardından ise başka bir araca çarptı. Çarpma sonucunda minibüs refüje çıktı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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Başkent’te kaza: 6’sı çocuk 17 yaralı
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