Ramazan Bayramı'ndan sonra ikinci bayram olarak kabul edilen Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği bu bayramda da dualar edilecek, eller semaya açılacak ve namazlar kılınacak. Tam bu noktada ise "Bayram namazı vacip mi, farz mı, sünnet mi? Kurban Bayramı namazı vacip mi?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Bu başlık altından; "Bayram namazı vacip mi, farz mı, sünnet mi? Kurban Bayramı namazı vacip mi?" sorularının yanıtlarına ulaşabilirsiniz.