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Giriş Tarihi: 18.7.2021 14:19

Bayram namazı vacip mi, farz mı, sünnet mi? Kurban Bayramı namazı vacip mi?

Bayram namazı vacip mi, farz mı, sünnet mi? Kurban Bayramı namazı vacip mi?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala “Bayram namazı vacip mi, farz mı, sünnet mi? Kurban Bayramı namazı vacip mi?” sorularının yanıtları milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği, duaların edildiği, namazların kılındığı bu bayramda da pek çok konu başlığı öne çıkıyor. Özellikle “Bayram namazı vacip mi, farz mı, sünnet mi?” sorusu için bilgi sahibi olmak isteyen binlerce kişi bayrama az bir zaman kala sorgulamalarına başladı. Peki; Kurban Bayramı namazı vacip mi? İşte yanıtı.

Ramazan Bayramı'ndan sonra ikinci bayram olarak kabul edilen Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği bu bayramda da dualar edilecek, eller semaya açılacak ve namazlar kılınacak. Tam bu noktada ise "Bayram namazı vacip mi, farz mı, sünnet mi? Kurban Bayramı namazı vacip mi?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Bu başlık altından; "Bayram namazı vacip mi, farz mı, sünnet mi? Kurban Bayramı namazı vacip mi?" sorularının yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ VACİP Mİ?

Bayram namazı, biri ramazan bayramında diğeri kurban bayramında olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rek'atlık bir namazdır. Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

Şâfiîler'e göre kadınlar da bayram namazı ile yükümlüdürler. Şu var ki bu namazın cemaatle kılınması şart olmayıp, münferiden de kılınabilir, fakat camide cemaatle kılınması daha faziletlidir.

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Bayram namazı vacip mi, farz mı, sünnet mi? Kurban Bayramı namazı vacip mi?
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