Bayram tatili kazalarla başladı

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili trafik çilesi ve kazalarla başladı. 20 kilometreyi aşan kuyruklar oluştu, kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi. Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar durma noktasına gelen yollarda kilometrelerce çile çekti. TEM Otoyolu Sakarya kesiminde ve Antalya'da D-400 karayolunda 20 kilometreyi aşan kuyruk oluştu. Yurt genelindeki trafik kazalarında ise 7 kişi hayatını kaybetti.





BABA-OĞUL KAZADA ÖLDÜ

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada polis memuru İsa Karadine (34) ile oğlu Emir Çetin Karadine (5) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kayseri-Malatya Karayolu'nun Kızıklı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Turan Doğan'ın kullandığı otomobil, şarampole uçtu. Araç sürücüsü Turan Doğan ve eşi Yıldız Doğan'ın hayatını kaybetti.

Aksaray'da düğün konvoyunu sollamaya çalışan otomobilin konvoydaki iki otomobille çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükselirken 4 yaralının tedavisi devam ediyor.

Antalya'da Sorgun Bulvarı ile Acısu Caddesi kavşağında 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Hatice Nur Yakar yaralandı. Emre Türkmen'in eşi ve kızlarıyla birlikte tatil için Mersin'den Manavgat'a geldikleri, Sorgun'da bulunan otellerine yaklaştıkları sırada kaza yaptıkları bildirildi.

Amasya'da meydana gelen kazada da 1 kişi hayatını kaybetti.