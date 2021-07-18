Çarşı ve mahallelerde güvenliği sağlamakla görevlendirilecek vatandaşlar bekçi alımı için başvuru gerçekleştirmek istiyor. İŞKUR tarafından özel sektör bünyesine bekçi alımı gerçekleştirilecek olup başvuru tarihleri, şartları ve hangi illere alım yapılacağı merak edilmeye başlandı. Yayınlanan ilana göre alım yapılacak kişide en az ilköğretim mezunu olmak şartı isteniyor. Çeşitli illerde görev almak isteyen vatandaşlar sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki Bekçi alımı ne zaman? EGM İŞKUR ile 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

EGM PA bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için bekçi alımı başvuruları gündemden düşmüyor. Son olarak İŞKUR üzerinden özel sektör bünyesine alımlar gerçekleşeceği duyurusu yapılırken başvuruların devam ettiği biliniyor. 2021 Bekçi alımı ile ilgili son detaylar şöyle;