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Haberler Yaşam Haberleri Bilecik bayram namazı saati yayınlandı! 2021 Bilecik Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 18.7.2021 14:24 Son Güncelleme: 18.7.2021 14:24

Bilecik bayram namazı saati yayınlandı! 2021 Bilecik Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Bilecik bayram namazı saati yayınlandı! 2021 Bilecik Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kurban Bayramı’nın ilk gününde milyonlarca Müslüman bayram namazı saatinde camilere ibadetlerini gerçekleştirmek üzere koşmaya hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden il il namaz saatlerini yayınladı. Hal böyleyken “Bilecik’te Kurban Bayram namazı vakti saat kaçta kılınacak?” sorusu gündeme taşındı. İşte Diyanet ile Bilecik bayram namazı saati…

Kurban Bayramı'na geri sayım sürerken milyonlarca Müslüman ikamet ettiği ildeki bayram namazı saati için araştırmalarına başladı. 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan bayramın ilk gününde cemaat camileri dolduracak ve ibadetlerini gerçekleştirecek. Buna göre; "Bilecik'te Kurban Bayram namazı vakti saat kaçta kılınacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte 2021 Bilecik bayram namazı saati…

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BİLECİK BAYRAM NAMAZI SAATİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 20 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.

Bilecik bayram namazı saati: 06:21

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Bilecik bayram namazı saati yayınlandı! 2021 Bilecik Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
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