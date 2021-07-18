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Haberler Yaşam Haberleri BİM saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 2021
Giriş Tarihi: 18.7.2021 08:27 Son Güncelleme: 18.7.2021 08:27

BİM saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 2021

BİM saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 2021

Normalleşme döneminin üçüncü aşaması yaşanırken başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere diğer kısıtlamalar da kaldırılmıştı. Hal böyle olunca; en sık araştırılan konu başlıkları arasında market çalışma saatleri geliyor. Cuma günü büyük indirimi olan BİM marketlerin de açılış ve kapanış saati araştırılmaya başlandı. “BİM saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?” sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için işte A101, BİM, ŞOK marketlerin çalışma saatleri 2021

1 Temmuz itibarıyla başlayan kademeli normalleşme süreci ile birlikte market çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Özellikle Cuma günleri büyük indirimleri bulunan market zincirinin açılış ve kapanış saati araştırılıyor. Bu kapsamda; "BİM saat kaçta açılıyor?" sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Peki; BİM saat kaçta açılıyor? A101, BİM, ŞOK marketlerin çalışma saatleri 2021

A101, BİM, ŞOK HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Temmuz ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri şimdilik 09.00-21.00 olarak devam ediyor. İlerleyen günlerde market çalışma saatlerinde değişiklik görülebilir.

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

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BİM saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 2021
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