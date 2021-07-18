BİM saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 2021

1 Temmuz itibarıyla başlayan kademeli normalleşme süreci ile birlikte market çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Özellikle Cuma günleri büyük indirimleri bulunan market zincirinin açılış ve kapanış saati araştırılıyor. Bu kapsamda; "BİM saat kaçta açılıyor?" sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Peki; BİM saat kaçta açılıyor? A101, BİM, ŞOK marketlerin çalışma saatleri 2021