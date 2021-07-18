Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimine göre 19 Temmuz Arefe Günü olarak idrak ediliyor. Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesine denk gelen arefe gününde bankada işleri olan vatandaşlar bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık, Arefe Günü bankalar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Banka çalışma saatleri sorgulanırken dini bayramlardan bir önceki gün resmi kurumlarda yarım gün hizmet verildiği biliniyor. Peki Bugün bankalar açık mı? 19 Temmuz Arefe Günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? EFT ve havale yapılır mı? 2021 banka çalışma saatleri
Banka çalışma saatleri, Arefe Günü'nün 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelmesiyle araştırılıyor. Pazartesi günü öğlen saatlerine kadar tüm resmi kurumlar açık olacak. Öğlen saatiyle birlikte de 2021 Kurban Bayramı tatili başlamış olacak. Böylelikle bankalar bugün (Arefe Günü) yarım gün hizmet verecek.
Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 19 Temmuz'un da yarım gün olmasıyla birçok kurum yarım gün çalışmış olacak. Arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bankalar bugün öğleden sonra kapalı olacak.
Havale, EFT gibi bankacılık işlemleri bulunan özel ve tüzel kişilerin bu işlemlerini 19 Temmuz Pazartesi günü 12:00'dan önce tamamlaması gerekiyor.
Bankalar 19 Temmuz Pazartesi arefe günü öğlene kadar hizmet verecekler. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek. EFT gibi işlemleri 1000 TL'ye kadar bayram boyunca gerçekleşebilecek. Ancak bunun üzerindeki tutarlar, 26 Temmuz Pazartesi günü itibariyle gerçekleşecek. Aksi durumda hafta boyunca bayram tatili ardından da hafta sonu geleceği için bankalardaki bir sonraki işlem günü 26 Temmuz 2021 Pazartesi olacak.