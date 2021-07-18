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Haberler Yaşam Haberleri Burdur Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? 2021 Burdur bayram namazı saati belli oldu
Giriş Tarihi: 18.7.2021 14:27 Son Güncelleme: 18.7.2021 14:27

Burdur Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? 2021 Burdur bayram namazı saati belli oldu

Burdur Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? 2021 Burdur bayram namazı saati belli oldu

Burdur’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. Her yıl bayramın ilk günü camilere koşan Müslüman alemi bu noktada namaz saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden saatleri bir bir duyurdu. Buna göre; binlerce Müslüman arefe günü itibarıyla yoğunluklu olmak üzere internet üzerinden Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2021 Burdur Kurban bayram namazı saati!

An itibariyle 81 ilde Kurban Bayramı telaşı da başlamış oldu. Müslüman âlemi Burdur'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Sorusu internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Bayramın birinci günü namazlarını kılmak üzere camilere koşan vatandaşlar Diyanet İşleri tarafından yapılan namaz saatleri açıklamasını araştırıyor. Peki, Burdur'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Burdur Kurban bayram namazı saati!

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BURDUR BAYRAM NAMAZI SAATİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 20 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.

Burdur bayram namazı saati: 06:24

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Burdur Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? 2021 Burdur bayram namazı saati belli oldu
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