Çağlayancerit Millet Konağı hizmete hazır

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Çağlayancerit ilçesinde yer alan Millet Konağı'nın çevre düzenlemesi de tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.





Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelere çok fonksiyonlu hizmet birimleri kazandırmayı sürdürüyor. Bu çerçevede, Çağlayancerit ilçesinde yer alan Millet Konağı'nda ek birim tadilatlarının tamamlanmasının ardından, tesis çevresinde düzenleme de gerçekleştirildi. Yapının bin 200 metrekarelik dış mekânında gerçekleştirilen çalışmayla, bitkilendirme, kent mobilyaları ve peyzaj uygulamalarıyla modern bir görünüm kazandırıldı. İç mekanında okuma salonları, kütüphane ve çok amaçlı toplantı salonları olan Millet Konağı, yeni çevre düzeniyle beraber dış mekanıyla da ilçenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek.