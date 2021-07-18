Erteledikleri düğünü bebekleriyle yaptılar

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Kardiyolog Ali Nazmi Çalık (38) ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dâhiliye uzmanı Beyza Çalık (33) iki yıldır birlikteydi. Şubat 2020'de evlenme kararı alıp nikâhlarını kıyan çift, hayal ettikleri düğünü pandemi nedeniyle erteledi. Bu sürede çocukları dünyaya geldi. Ali Nazmi Çalık, SABAH'a konuştu:

Eşim zorunlu hizmetle Ereğli Devlet Hastanesi'nde çalışıyordu. Nikâhımızı kıyınca eşim de eş durumundan İstanbul'a geldi. O sürede de çocuğumuz dünyaya geldi ve düğünümüzü onunla yaptık. Eşim şu an ikinci çocuğumuza 4 aylık hamile. Çocuklarımızdan biri eşimin karnında biri de kucağımızdayken sevdiklerimizle beraber düğünümüzü yaptık. Şimdi de ailece tatildeyiz.



Çocuklarımızla düğün yapmak, değişik ve güzel bir duygu. Zaten baba olmak çok güzel bir duygu. Pandemi, insanların başına kötü şeyler getirdi ama benim için güzel bir yıl oldu. Geçtiğimiz yıl evlendim, ilk evladım oldu ve ikinci çocuk haberini aldım. Hayalimizdeki düğünü geç de olsa istediğimiz gibi yaptık. Ufaklığımız düğün boyunca uyudu. Herkese nasip olmaz annesinin ve babasının düğününe katılmak.

Arkadaşlarımız ilk duyduğunda garipsedi. Mutluluğumuzu görünce herkes bayıldı, "Ne kadar şanslı bir çocuğunuz var annesinin babasının düğününü gördüler. İlerde bu anıları çok güzel hatırlayacak" dedi. Farklıydı ama keyifliydi. Her kadının içinde gelinlik giyme arzusu ve bu anı sevdikleriyle paylaşma isteği olduğunu söyleyen gelin Beyza Çalık, "Nikâhımızı yaptık ve sonra da bebeğimiz oldu. kızımız büyüdü ama bizim düğün isteğimiz hiç bitmedi. Tam düğünümüze başlarken karnıma ikinci bebeğimiz geldi" dedi.