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Giriş Tarihi: 18.7.2021 12:12

Eşini ayaklarından vurup intihar etti

İBRAHİM GÜNEŞ
Eşini ayaklarından vurup intihar etti

Kilis'te bir kişi tartıştığı eşini tabancayla ayaklarından yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Kilis'in İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ümit C. ile eşi Şehriban C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit C., ruhsatsız tabancasıyla eşine ateş açtı. Ayaklarından vurulan kadın, yere yığılırken, Ümit C. aynı tabancayla başına ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Şehriban C'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinde yaşamını yitiren Ümit C.'nin cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eşini ayaklarından vurup intihar etti
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