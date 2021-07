Eşini ayaklarından vurup intihar etti

Kilis'in İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ümit C. ile eşi Şehriban C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit C., ruhsatsız tabancasıyla eşine ateş açtı. Ayaklarından vurulan kadın, yere yığılırken, Ümit C. aynı tabancayla başına ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Şehriban C'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinde yaşamını yitiren Ümit C.'nin cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.