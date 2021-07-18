Fenalaşan sürücüye ilk müdahale zabıtadan

D-100 İzmit yan yolda aracı ile seyahat eden Yakup Bulut adlı vatandaş bir anda fenalaştı. Aracını yol kenarına çeken Bulut'u, o sırada bölgede devriye atan Büyükşehir Zabıta ekipleri fark etti.

Aracın yanına giden ekipler, vatandaşın baygın olduğunu anlayınca ilk müdahaleyi yaparak sakinleştirdi.İlk müdahale sonrasında hemen durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye hızlı bir şekilde gelen ambulans sonrasında sağlık ekipleri, ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi. Rahatsızlanan vatandaş, ambulans ile en yakın hastaneye götürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ ARACI TESLİM EDİLDİ

Hastane gerekli kontrol ve tedavisi yapılan vatandaş Bulut'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastaneden çıkış yapan Bulut'un aracı, Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından kendisine teslim edildi.