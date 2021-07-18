İddia uğruna ölüyordu

Antalya'da arkadaşları ile soğuk içeceğine atlama iddiasına girerek 20 metre yükseklikteki falezlerden atlayan 19 yaşındaki genç Suriye uyruklu Ahmet Halil komaya girdi. Genci çevredeki denize giren diğer gençler kurtardı. Paniğe neden olan olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Sahili varyantlarda meydana geldi. Akrabası ve arkadaşlarıyla birlikte denize girmeye gelen Suriye uyruklu Ahmet Halil ,arkadaşları ile yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıktan denize atlamak için soğuk içeceğine iddiaya girdi. Ardından kayalıklara çıkarak 20 metreden denize kendini bıraktı. Havadayken dengesini kaybeden Halil, göğsünün üstüne denize çakıldı.

SU BETON ETKİSİ YAPTI

Ahmet Halil suya çarpma şiddetiyle bir anda nefessiz kaldı. Arkadaşlarının zor durumda olduğunu fark eden arkadaşları, yardım için denize atladı. Kıyıya getirilen genç, nefes almakta güçlük çektiğini bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından oksijen desteği verilen Halil, tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİR KUTU SOĞUK İÇECEĞİNE İDDİAYA GİRDİ

Halil'in akrabası Enes Hatip de "Her zaman denize geliyorduk. Yüzme biliyordu. Bir kutu soğuk içeceğine herkesle atlamak için iddiaya girdi. Denize düştüğünde bir baktım zor nefes alıyor. Yüksekten atladığı için baygınlık geçirdi. Ayaklarının üstüne atlamıştı. Dengesini kaybedip göğsünün üstüne çakıldı" diye konuştu.