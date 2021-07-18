İzmir'de feci kaza: Yayayı hayattan kopardı!

Otomobil, bu sırada kaldırımda yürüyen Ali İhsan Yardır'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali İhsan Yardır'ın öldüğü belirlendi. Ali İhsan Yardır'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.