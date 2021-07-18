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Giriş Tarihi: 18.7.2021 10:16 Son Güncelleme: 18.7.2021 10:16

İzmir'de feci kaza: Yayayı hayattan kopardı!

DHA
İzmir'de feci kaza: Yayayı hayattan kopardı!

İzmir'in Konak ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Takla atan otomobil, kaldırımda yürüyen Ali İhsan Yardır'a çarptı. Ağır yaralanan Yardır kurtarılamadı. Sürücü ise kaçtı.

Korkunç kaza, saat 07.30 sıralarında Umurbey Mahallesi Halkapınar Kavşağı'nda meydana geldi. Konak yönünden Çınarlı yönüne giden 35 DE 0755 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

Otomobil, bu sırada kaldırımda yürüyen Ali İhsan Yardır'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali İhsan Yardır'ın öldüğü belirlendi. Ali İhsan Yardır'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan Halkapınar Kavşağı, bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

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İzmir'de feci kaza: Yayayı hayattan kopardı!
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