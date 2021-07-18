Kalp krizi geçirip kayalardan düştü

Kocaeli Gölcük İlçesi Değirmendere mevkiisnde bulunan Cumhuriyet Mahallesinde oturan ve Gölcük Terhanesinden emekli olduğu öğrenilen Nevzat Maklçok(66), akşam saatlerinde arıcılık yaptığı öğrenilen oğlu Ali Malçok'un arı kovanlarının bulunduğu bölgeye gitti. Burada su borularını onarmaya çalıştığı esnada kalp krizi geçirerek kayalıklara düştü.
Bir süre sonra olay yerine gelen ve babasının kayalıklardan düştüğünü gören Ali Malçok hemen itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sğrede Nevzat Malçok'u düştüğü yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Malçok, ambulans ile hastaneye kaldırılıken yolda jayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.