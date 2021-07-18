Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kalp krizi geçirip kayalardan düştü
Giriş Tarihi: 19.7.2021 00:03 Son Güncelleme: 19.7.2021 00:05

Kalp krizi geçirip kayalardan düştü

ABBAS ÇAKAR
Kalp krizi geçirip kayalardan düştü

Kocaeli Gölcük İlçesi  Değirmendere  mevkiisinde meydana  gelen olayda, oğluna ait arı kovanlarının bulunduğu bölgedeki su borularını onarmak isteyen Nevzat Malçok(66), geçirdiği kalp krizi sonucu kayalıklardan  düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılmak istenen Malçok,  yolda hayatını kaybetti.

Kocaeli Gölcük İlçesi Değirmendere mevkiisnde bulunan Cumhuriyet Mahallesinde oturan ve Gölcük Terhanesinden emekli olduğu öğrenilen Nevzat Maklçok(66), akşam saatlerinde arıcılık yaptığı öğrenilen oğlu Ali Malçok'un arı kovanlarının bulunduğu bölgeye gitti. Burada su borularını onarmaya çalıştığı esnada kalp krizi geçirerek kayalıklara düştü.

Bir süre sonra olay yerine gelen ve babasının kayalıklardan düştüğünü gören Ali Malçok hemen itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sğrede Nevzat Malçok'u düştüğü yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Malçok, ambulans ile hastaneye kaldırılıken yolda jayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kalp krizi geçirip kayalardan düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA