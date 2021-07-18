Kalp krizi geçirip kayalardan düştü

Bir süre sonra olay yerine gelen ve babasının kayalıklardan düştüğünü gören Ali Malçok hemen itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sğrede Nevzat Malçok'u düştüğü yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Malçok, ambulans ile hastaneye kaldırılıken yolda jayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.