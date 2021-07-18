Kastamonu bayram namazı saati açıklandı: 2021 Kastamonu Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kastamonu'da yaşayan vatandaşlar, bu yıl bayram namazını saat kaçta kılacağını merak ediyor. Müslümanlar, her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2021 Kastamonu Kurban Bayramı namazı vakti ne diye araştırıyor. Kastamonu bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazanıyor. Kastamonu için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Bayram namazı yılda iki defa Ramazan ve Kurban bayramlarında iki rekat olarak kılınır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazları da vâciptir. Ancak Şafiî mezhebine göre bayram namazı sünnettir. Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından 45 dakika sonra başlayıp kuşluğa kadardır.