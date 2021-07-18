2021 Kayseri bayram namazı saati Diyanet ile açıklandı! Kayseri Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kayseri'de yaşayan vatandaşlar, bu yıl bayram namazını saat kaçta kılacağını merak ediyor. Yurdun dört bir yanında Müslümanlar, her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2021 Kayseri Kurban Bayramı namazı vakti ne diye araştırıyor. Kayseri bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazanıyor. Kayseri için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.

KAYSERİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

20 Temmuz Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü son bulacak. Dolayısıyla bayram namazı da Salı sabahı kılınacak. Salı sabahı camilerde namaz için buluşacak olan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri listesi ile il il namaz vakitlerini araştırıyor.