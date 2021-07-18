Kılıçdaroğlu’na tepki yağdı: "Partin HDP’nin işgali altında, sen kim Kuvâ-yi Milliye kim"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından dünyaya seslenerek, "Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan'la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!" ifadelerini kullandı. Bu ifadeleri sonrasında sosyal medyadan tepki yağdı. İşte sosyal medyadan tepkiler:
"SENDEN EN FAZLA KÜÇÜK ENİŞTE OLUR!"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini alıntılayarak, "Gezi Darbe Girişimi'nde nüfusumuzun 5'te 1'i kadar olan bir ülkenin başbakanına Türkiye'yi şikayet etmek için mektup yazmış adamsın. Ülkeyi her fırsatta kötüleyen ve Türkiye karşıtlarının sözcülüğünü yapan partiniz mi çetin müzakere yapacak? Senden en fazla küçük enişte olur!" yorumunda bulundu.
"SEN KİM KUVAYİ MİLLİYE KİM!"
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepkisini gösterenlerden oldu. İnan, sosyal medya hesabından, "Sen kim kuvayi milliye kim!" ifadelerini kullandı.
"YA ARKADAŞLAR BİRİSİ KEMAL BEYE GERÇEKLERİ SÖYLEYEBİLİR Mİ LÜTFEN?"
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Cem Cekerek Kılıçdaroğlu'nun yazdıklarından sonra sosyal medyadan "Ya arkadaşlar birisi Kemal beye gerçekleri söyleyebilir mi lütfen? Kemal bey; bu tavırların sizin çapınızı aştığını herkes biliyor. Sizi bir proje olarak kullanan ve vakti geldiğinde de çöpe atacak olan asıl rakibimize söyleyin; Biz ölümüne!" ifadelerine yer verdi.
"PARTİN HDP'NİN İŞGALİ ALTINDA, SEN KİM KUVÂ-Yİ MİLLİYE KİM!"
AK Parti 7. Dönem MKYK Üyesi Gökcen Özdoğan Enç sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi: "Heyttt, kim tutar seni??? Önce Partindekilere Atatürk dedirt sen! Partin HDP'nin işgali altında, sen kim Kuvâ-yi Milliye kim!" AK Parti Üsküdar Küçük Çamlıca Mahalle Başkanı Münir Güzeler ise "Savulun Don Kişot geliyor" diye espri yaptı.
"ŞİMDİ BİDEN DÜŞÜNSÜN..."
Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ise Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "Şimdi Biden düşünsün..." ifadelerine yer verdi.
"SANIRIM KENDİNİN FARKINDA DEĞİL..."
Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna ise Kılıçdaroğlu'nun sözlerini alıntılayarak, "Kemal Bey kendi kendini sarakaya almayacağına göre sanırım kendinin farkında değil..." ifadelerini kullandı.
"AYARI MI BOZULDU!"
Gazeteci- Yazar İbrahim Karagül ise sosyal medya hesabından yaptığı yorumda Kılıçdaroğlu için şunları ifade etti: "Sarhoş sözleri mi, ayarı mı bozuldu!"
"DÜNYAYA SESLENİYORUM" DA NEDİR? UZAYLI MISINIZ KEMAL BEY!
Akşam Gazetesi Yazarı Serkan Fıçıcı şunları belirtti: "Dünyaya sesleniyorum" da nedir? Uzaylı mısınız Kemal Bey! Türkiye'nin ABD ile yaptığı "Kabil" anlaşmasına itirazınız varsa Biden'a hitap edin. Muhatabı o… Mülteciler ile ilgili Türkiye'nin AB ile mutabakatı var. AB'yi doğrudan hedef alın. Yuvarlak laflarla olmuyor."
"SSK'DA YEDİĞİN HARAMLARI ANLAT ÖNCE SEN"
Yazar Nihat Nasır, Kılıçdaroğlu'na hitaben "Sen sadece bir zavallısın. Ucuz ve düzeysizsin ayrıca. SSK'da yediğin haramları anlat önce sen. Mesela bir sabi olan torununu nasıl sigortalı yaptığını... Ülkeyi kargaşaya sürüklemek için attığın hadsiz yalanları saymıyorum bile..." dedi.
"DÜNYANIN BUNDAN HABERİ VAR MI?"
İsmail Yiğit isimli sosyal medya kullanıcısı ise Kılıçdaroğlu'na "Dünyanın bundan haberi var mı?" diye sordu.
"DÜNYANIN CEVABI; HE CANIM HE!"
Sosyal medya kullanıcısı avukat Leyla Keleş Kılıçdaroğlu'nun dünyaya seslenişiyle ilgili "Dünya: Tamam!" diye yorum yaparken, müzisyen Umut Mürare "Dünyanın cevabı; He canım he!" ifadelerini kullandı.
"HAZIR DÜNYAYA SESLENMİŞKEN 9 SEÇİME GİRDİĞİNİZİ VE HEPSİNİ DE KAYBETTİĞİNİZİ SÖYLESEYDİNİZ"
Mustafa Tatlısu ise sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun sözlerini alıntılayarak, "Kaset geleneğinden diyecektiniz galiba. Belki diliniz sürçmüştür. Hazır dünyaya seslenmişken 9 seçime girdiğinizi ve hepsini de kaybettiğinizi söyleseydiniz. Dünya ne kadar mücadeleci biri olduğunuzu öğrenirdi. Neyse bir daha ki seslenişte söylersiniz. 10 olur" dedi.
"SİZİN NOTUNUZU 15 TEMMUZ GECESİ TELEVİZYON BAŞINDA KAHVENİZİ YUDUMLARKEN VERMİŞTİK"
Ümit Karakurt ise sosyal medyadan "Seçim öncesi cesur lider algısı oluşturabilmek için Patronlarınıza meydan okuyabiliyorsanız, muhtemelen danışıklı döğüş yapıyorsunuz.. Lakin biz sizin notunuzu 15 Temmuz gecesi televizyon başında kahvenizi yudumlarken vermiştik.. Nafile uğraşlar bunlar" yorumunda bulundu.
"AYNASI İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ"
TBİP Genç İş Adamları Başkanı Halil İ. Dursunoğlu sosyal medya hesabından "Bürokratken bir SGK'yı yönetemedin, diyorsun ki 'ülkeyi yöneteceğim' Ya bırak Allah aşkına! Ziya Paşa'nın çok güzel bir sözü var: 'Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz'. Ülkeyi IMF'nin kucağına atan, 'insanlar kurban almasın' diye maaşlarını yatırmayan sizin zihniyetiniz" dedi.
"2010 YILINDAN BERİ GELİYORSUNUZ, GELDİĞİNİZ GİBİ GİDİYORSUNUZ, MECLİSTE OTURUYORSUNUZ"
Mustafa Pehlivan isimli sosyal medya kullanıcısı ise Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili şu yorumu yaptı: "Sıkıntı yok kemal bey, siz kemal bey siniz, REİS Tayyip Erdoğan'dır, 2010 yılından beri geliyorsunuz, geldiğiniz gibi gidiyorsunuz, mecliste oturuyorsunuz."
"MÜLTECİLERİN YAŞADIKLARINI EMPATİ KURARAK ANLAMAYA ÇALIŞIN BAKALIM"
Özgür Alan isimli sosyal medya kullanıcısı ise Kılıçdaroğlu'nun mültecilerle ilgili söylediklerinden dolayı şunları belirtti: "Ülkemize planlanan işgal girişimini televizyon başında izlemeye benzemez; o insanların yaşadığı acıları, travmaları yaradan kimseye yaşatmasın. Sosyal medyadan yazarak ya da evinizde izleyerek anlayamazsınız bunu. Mültecilerin yaşadıklarını empati kurarak anlamaya çalışın bakalım."
"DÜNYANIN EN EĞLENCELİ ANA MUHALEFET LİDERİ"
Sosyal medya kullanıcısı Mustafa Timuri ise "Dünyanın en eğlenceli ana muhalefet liderine sahip olduğumuz konusunda sanırım ülke olarak hemfikiriz?" ifadelerine yer verdi.