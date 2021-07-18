Kılıçdaroğlu’na tepki yağdı: "Partin HDP’nin işgali altında, sen kim Kuvâ-yi Milliye kim"

"SSK'DA YEDİĞİN HARAMLARI ANLAT ÖNCE SEN"

Yazar Nihat Nasır, Kılıçdaroğlu'na hitaben "Sen sadece bir zavallısın. Ucuz ve düzeysizsin ayrıca. SSK'da yediğin haramları anlat önce sen. Mesela bir sabi olan torununu nasıl sigortalı yaptığını... Ülkeyi kargaşaya sürüklemek için attığın hadsiz yalanları saymıyorum bile..." dedi.

"DÜNYANIN BUNDAN HABERİ VAR MI?"

İsmail Yiğit isimli sosyal medya kullanıcısı ise Kılıçdaroğlu'na "Dünyanın bundan haberi var mı?" diye sordu.

"DÜNYANIN CEVABI; HE CANIM HE!"

Sosyal medya kullanıcısı avukat Leyla Keleş Kılıçdaroğlu'nun dünyaya seslenişiyle ilgili "Dünya: Tamam!" diye yorum yaparken, müzisyen Umut Mürare "Dünyanın cevabı; He canım he!" ifadelerini kullandı.

"HAZIR DÜNYAYA SESLENMİŞKEN 9 SEÇİME GİRDİĞİNİZİ VE HEPSİNİ DE KAYBETTİĞİNİZİ SÖYLESEYDİNİZ"

Mustafa Tatlısu ise sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun sözlerini alıntılayarak, "Kaset geleneğinden diyecektiniz galiba. Belki diliniz sürçmüştür. Hazır dünyaya seslenmişken 9 seçime girdiğinizi ve hepsini de kaybettiğinizi söyleseydiniz. Dünya ne kadar mücadeleci biri olduğunuzu öğrenirdi. Neyse bir daha ki seslenişte söylersiniz. 10 olur" dedi.

"SİZİN NOTUNUZU 15 TEMMUZ GECESİ TELEVİZYON BAŞINDA KAHVENİZİ YUDUMLARKEN VERMİŞTİK"

Ümit Karakurt ise sosyal medyadan "Seçim öncesi cesur lider algısı oluşturabilmek için Patronlarınıza meydan okuyabiliyorsanız, muhtemelen danışıklı döğüş yapıyorsunuz.. Lakin biz sizin notunuzu 15 Temmuz gecesi televizyon başında kahvenizi yudumlarken vermiştik.. Nafile uğraşlar bunlar" yorumunda bulundu.

"AYNASI İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ"

TBİP Genç İş Adamları Başkanı Halil İ. Dursunoğlu sosyal medya hesabından "Bürokratken bir SGK'yı yönetemedin, diyorsun ki 'ülkeyi yöneteceğim' Ya bırak Allah aşkına! Ziya Paşa'nın çok güzel bir sözü var: 'Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz'. Ülkeyi IMF'nin kucağına atan, 'insanlar kurban almasın' diye maaşlarını yatırmayan sizin zihniyetiniz" dedi.

"2010 YILINDAN BERİ GELİYORSUNUZ, GELDİĞİNİZ GİBİ GİDİYORSUNUZ, MECLİSTE OTURUYORSUNUZ"

Mustafa Pehlivan isimli sosyal medya kullanıcısı ise Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili şu yorumu yaptı: "Sıkıntı yok kemal bey, siz kemal bey siniz, REİS Tayyip Erdoğan'dır, 2010 yılından beri geliyorsunuz, geldiğiniz gibi gidiyorsunuz, mecliste oturuyorsunuz."

"MÜLTECİLERİN YAŞADIKLARINI EMPATİ KURARAK ANLAMAYA ÇALIŞIN BAKALIM"

Özgür Alan isimli sosyal medya kullanıcısı ise Kılıçdaroğlu'nun mültecilerle ilgili söylediklerinden dolayı şunları belirtti: "Ülkemize planlanan işgal girişimini televizyon başında izlemeye benzemez; o insanların yaşadığı acıları, travmaları yaradan kimseye yaşatmasın. Sosyal medyadan yazarak ya da evinizde izleyerek anlayamazsınız bunu. Mültecilerin yaşadıklarını empati kurarak anlamaya çalışın bakalım."

"DÜNYANIN EN EĞLENCELİ ANA MUHALEFET LİDERİ"

Sosyal medya kullanıcısı Mustafa Timuri ise "Dünyanın en eğlenceli ana muhalefet liderine sahip olduğumuz konusunda sanırım ülke olarak hemfikiriz?" ifadelerine yer verdi.