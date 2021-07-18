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Giriş Tarihi: 18.7.2021 10:59 Son Güncelleme: 18.7.2021 11:00

Kilis'te vahşet: Önce eşine sonra kafasına sıktı!

DHA
Kilis'te vahşet: Önce eşine sonra kafasına sıktı!

Kilis'te kan donduran bir olay gerçekleşti. Ümit C. (32), tartıştığı eşi Şehriban C.'yi ruhsatsız tabancayla ayaklarından yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti...

Olay, sabah saatlerinde, İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit C. ile eşi Şehriban C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Eşini ayaklarından vurdu, aynı silahla intihar etti | Video

Tartışma sırasında Ümit C., ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancayla eşine ateş açtı. Ayaklarından vurulan Şehriban C., yere yığılırken, Ümit C. de aynı tabancayı başına dayayarak, ateşledi. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şehriban C., ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık görevlileri, Ümit C.'nin ise yaşamını yitirdiğini belirledi. Ümit C.'nin cansız bedeni, eşinin tedaviye alındığı hastanenin morguna konuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kilis'te vahşet: Önce eşine sonra kafasına sıktı!
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