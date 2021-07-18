Kırıkkale bayram namazı saati 2021 belli oldu: Kırıkkale Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Her yıl Ramazan Bayramı'nın ardından idrak edilen Kurban Bayramı'nda Kırıkkale ilimizde yaşayanlardan adak adayan ve kestikleri kurbanları ihtiyaç sahiplerine dağıtacak olanlar, bayram sabahı kılınacak olan namaz için niyet ederek Kırıkkale bayram namazı saatine ilişkin detaylar, 2021 Kırıkkale Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
Kırıkkale bayram namazı vakti ve diğer tüm detaylar şöyle;
2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: